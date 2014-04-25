Власть решила полностью заблокировать Славянск в рамках второго этапа АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в.и.о. главы Администрации президента Украины Сергей Пашинский сообщил на брифинге.

"20 минут назад в рамках проведения АТО украинские специальные подразделения начали второй этап (операции - УНИАН), который заключается в том, что мы приняли решение полностью заблокировать город Славянск, и не дать возможности подкрепления, чтобы локализовать эту проблему", - сказал он.

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По словам Пашинского, сейчас эта операция проводится, и пока ставит целью лишь блокирование, поскольку, по данным разведки, «террористы разместили свои опорные пункты в детских садах и больницах. Это подтвержденный факт, и это говорит о том, что никакой политики в городе Славянске нет, это классический терроризм».

В то же время Пашинский заметил, что операция будет продолжена, но власть готова к компромиссам с политиками и общественными активистами, которые готовы к переговорам.