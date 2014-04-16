В Германии поддерживают АТО Киева в восточных регионах Украины - СМИ

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Георг Штрайтер сообщил в среду, 16 апреля, что Киев не может бесконечно мириться с захватом отделений милиции и других объектов госінфраструктури вооруженными лицами, сообщает Украинская правда со ссылкой Deutsche welle.Читайте такжеВстреча Украина-ЕС-США-Россия состоится в Женеве 17 апреля

По мнению Штрайтера, правительство в Украине до сих пор вело себя "очень разумно и сдержанно".

При этом канцлер ГерманииАнгела Меркель надеется найти общее дипломатическое решение на будущий четырехсторонней встречи в Женеве 17 апреля.