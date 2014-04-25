Яценюк призывает международное сообщество объединиться против российской агрессии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил, открывая заседание правительства.

"Мы призываем международное сообщество объединиться против российской агрессии. Вызов, который стоит перед Украиной, - это вызов, который стоит перед всей мировой общественностью", - сказал глава правительства.

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По словам Яценюка, "сохранение территориальной целостности страны будет условием сохранения мира и стабильности в Европе. Если США, страны ЕС, Украина и вся международная общественность и дальше сохранят единство и будут действовать согласованно с тем, чтобы заставить Россию выполнять ее международные обязательства, мы сохраним мир и стабильность, и систему мировой безопасности, которую Россия хочет развалить».

По словам Яценюка, страны всего мира сейчас солидарны с Украиной. «Даже Папа Римский назначил аудиенцию, чтобы продемонстрировать, что весь мир с Украиной. Но моя уверенность в том, что ответственность за нашу страну - только в наших руках. Это наша страна, наши люди и наше будущее. Это наша борьба», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля после начала силами МВД Украины активной фазы антитеррористической операции в захваченном боевиками Славянске Донецкой области президент РФ Владимир Путин заявил, что «действия властей Киева против народа Украины будут иметь для них последствия, в частности в плане межгосударственных отношений РФ и Украины». Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале учений в приграничных с Украиной районах.

Представитель Украины в Совете безопасности ООН Юрий Сергеев сообщил, что во время военных учений на границе с Украиной Россия сосредоточила артиллерию, установки ”Град” и около 200 танков. По его словам, на границе с Украиной находятся несколько группировок войск РФ - это совместные учения групп войск Западного и Южного военных округов.