Госдеп США: Любое введение войск на территорию Украины будет серьезной ошибкой

"Мы пристально наблюдаем за тем, что происходит в Украине, и обеспокоены передвижением российских военных на границе с Украиной. Мы обеспокоены пребыванием десятков тысяч российских солдат, которые выстроились в угрожающей позиции", - заявила Джен Псаки.

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Относительно пересечения украино-российской границы тремя российскими вертолетами, пресс-секретарь госдепа сказала следующее: "Я не могу подтвердить факт пересечения, но могу сказать: любое введение войск на территорию Украины будет серьезной ошибкой", передает Голос Америки.

"Мы видели сообщения об освобождении американского репортера (Саймона Островского - ГА) вблизи Славянская. Мы приветствуем его освобождение. Мы знаем, что в заложниках находятся другие журналисты, и мы призываем Россию предпринять свое влияние, чтобы они были освобождены незамедлительно", - прокомментировала Джен Псаки освобождение Саймона Островского.

"Заявления Лаврова относительно того, что Россия делает больше для стабилизации в Украине - очень смешные", - отметила пресс-секретарь.

"Украинская сторона предпринимает немало усилий, чтобы выполнить свою часть Женевских договоренностей: они предложили амнистию, активно сотрудничают с наблюдателями от ОБСЕ, пытаются достичь компромисса с сепаратистами и делают шаги в направлении конституционной реформы. Россия, в свою очередь, с момента подписания Женевских соглашений, ничего не сделала для деэскалации конфликта. Наоборот - активно раздувает конфликт. Если Россия не будет принимать меры со своей стороны, будут введены дополнительные санкции. Легитимное украинское правительство имеет право делать все, чтобы сохранить спокойствие, мир и порядок", - заявила Джен Псаки.