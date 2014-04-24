Боевики действительно захватили детсад в Славянске, но детей там нет - Тымчук

Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", во всех детских садах в г.Славянске на данный момент отсутствуют дети и персонал. Один из детских садов действительно занят боевиками. Они устроили здесь "пункт отдыха. Дети и персонал в данном детском саду также отсутствуют", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что террористы в Славянске пытаются использовать "тактику Путина" и прикрываться от силовиков живым щитом из детей. Как сообщил журналист Роман Бурко, детей просто не отдавали родителям.

Позже начальник Департамента образования и науки Донецкой областной государственной администрации опроверг данное сообщение.