МВД: В Славянске в ходе спецоперации убиты пять экстремистов

В ходе проведенияантитеррористической операции, подразделениями Министерства внутренних дел и Министерства обороны Украины деблокированы и уничтожены три блокпоста незаконных вооруженных формирований в северо-восточной части города Славянска Донецкой области.

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Об этом сообщается на сайте МВД.

«Во время боевого столкновения до 5 террористов было уничтожено. Со стороны участников АТО один боец получил ранения», - отмечается в сообщении.