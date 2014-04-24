МВД: В Славянске в ходе спецоперации убиты пять экстремистов

12:58, 24 апреля 2014
Политика
9 0

В Славянске во время антитеррористической операции погибли пять сепаратистов.

Антитерористична операція у Словянську / REUTERS

В ходе проведенияантитеррористической операции, подразделениями Министерства внутренних дел и Министерства обороны Украины деблокированы  и уничтожены три блокпоста незаконных вооруженных формирований в северо-восточной части города Славянска Донецкой области.

Читайте такжеУкраинские военные на БТР прорвались через блокпост сепаратистов возле Славянске

Об этом сообщается на сайте МВД.

«Во время боевого столкновения до 5 террористов было уничтожено. Со стороны участников АТО один боец получил ранения», - отмечается в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter