МВД: В Славянске в ходе спецоперации убиты пять экстремистов
12:58, 24 апреля 2014Политика
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В Славянске во время антитеррористической операции погибли пять сепаратистов.
Антитеррористическая операция в Славянске / REUTERS
В ходе проведенияантитеррористической операции, подразделениями Министерства внутренних дел и Министерства обороны Украины деблокированы и уничтожены три блокпоста незаконных вооруженных формирований в северо-восточной части города Славянска Донецкой области.
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Об этом сообщается на сайте МВД.
«Во время боевого столкновения до 5 террористов было уничтожено. Со стороны участников АТО один боец получил ранения», - отмечается в сообщении.
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