Сегодня ВР рассмотрит законы, а проголосует по ним в следующий раз - Турчинов
Турчинов заявил, что сегодня ВР не будет голосовать за законы, а лишь рассмотрит их по существу.
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов отмечает, что сегодня парламент рассмотрит законопроекты, представленные в повестке дня, а голосовать за них будет на следующем пленарном заседании.
Как передает корреспондент УНИАН, после того, как депутаты не включили в повестку дня сессии ни одного из предложенных в этом разделе законопроектов, спикер выразил мнение, что сегодня парламент «не готов принимать ответственные решения».
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«Я так понимаю, это, видимо, праздники так действуют на наших депутатов, которые не могут сконцентрироваться, собраться и исполнять свои конституционные обязанности по работе в Верховной Раде», - сказал Турчинов.
Таким образом, «чтобы сэкономить наше время и средства плательщиков налогов на обеспечение деятельности парламента», он предложил, чтобы сегодня ВР рассмотрела вопросы повестки дня без принятия решений по ним, а во время следующего пленарного заседания - будет принимать решение уже по обсужденным вопросам.