В повестке дня украинских властей заявки на членство в НАТО нет - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, "пока это (заявка - УНИАН) не в повестке дня".

В то же время, отвечая на вопрос о том, с какой целью глава правительства посетил штаб-квартиру Альянса, Яценюк подчеркнул: "Мы не рассматриваем военных вариантов разрешения конфликта как стратегию выхода из текущего кризиса. Мы считаем, что надо сделать все возможное, чтобы разрешить кризис политическими и дипломатическими средствами, и НАТО, как один из важнейших политических инструментов в урегулировании глобальных кризисов, может тут серьезно помочь", - подчеркнул премьер-министр.

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Как сообщал УНИАН, сегодня глава правительства находится с визитом в Брюсселе. В частности, он уже провел ряд встреч, в том числе с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем, во время которой Яценюк заявил, что кризис в Крыму является проблемой не исключительно Украины и России, но и всей Европы, и призвал российскую сторону срочно вернуть войска в места постоянной дислокации.