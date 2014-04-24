В Днепропетровской области прокуратура и СБУ расследуют 7 фактов сепаратизма

Об этом сообщил заместитель прокурора Днепропетровской области Сергей Кузьменко.

«На территории Днепропетровска и области во время проведения массовых мероприятий звучали призывы к совершению действий с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, изменения границ территории или государственной границы Украины», - сказал Кузьменко.

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По его словам, начали расследование по статьям о насильственной смене или свержении конституционного строя и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Днепропетровская областная государственная администрация 7 апреля подписала соглашение с общественными организациями и политическими партиями пророссийской направленности о недопущения проявлений сепаратизма в области.