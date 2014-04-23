Лавров объяснил, для чего войска РФ стоят у восточных границ Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова задействовать армию, если интересы российских граждан будут нарушены.
Об этом он заявил в интервью RT.
По его словам, Россия никогда не отрицала, что направила на российско-украинскую границу дополнительные войска.
"Точно также поступили и украинские власти, переведя часть войск в юго-восточные регионы страны. Наши войска находятся на российской территории. Они участвовали в военных учениях, которые Сергей Шойгу, возглавив министерство обороны, перевел на постоянную основу. Это нормально, потому что армия должна чувствовать себя подготовленной, - пояснил Лавров.
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Как сообщает RT, Лаврова дал понять, что "если на нас нападут, мы будем отвечать".
«Если интересы российских граждан будут напрямую нарушены, я не вижу другого выхода, кроме как ответить в соответствии с нормами международного законодательства», - отметил Лавров.
также он подчеркнул, что российские войска находятся на своей территории.