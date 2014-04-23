Лавров объяснил, для чего войска РФ стоят у восточных границ Украины

Об этом он заявил в интервью RT.

По его словам, Россия никогда не отрицала, что направила на российско-украинскую границу дополнительные войска.

"Точно также поступили и украинские власти, переведя часть войск в юго-восточные регионы страны. Наши войска находятся на российской территории. Они участвовали в военных учениях, которые Сергей Шойгу, возглавив министерство обороны, перевел на постоянную основу. Это нормально, потому что армия должна чувствовать себя подготовленной, - пояснил Лавров.

Читайте такжеКерри призвал Лаврова к конкретным шагам по реализации женевского соглашения

Как сообщает RT, Лаврова дал понять, что "если на нас нападут, мы будем отвечать".

«Если интересы российских граждан будут напрямую нарушены, я не вижу другого выхода, кроме как ответить в соответствии с нормами международного законодательства», - отметил Лавров.

также он подчеркнул, что российские войска находятся на своей территории.