На Днепропетровщине расследуются 7 дел в отношении сепаратизма

Как сообщает прокуратура области, по результатам расследования будут приняты решения об ответственности лиц, совершивших данные правонарушения на территории региона против национальной безопасности Украины, сообщает прокуратура Днепропетровской области.

Ведомство напоминает, что статья 109 Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за действия, совершенные с целью насильнического изменения или свержения конституционного порядка или захват государственной власти, публичные призывы к таким действиям и т.п., а статья 110 - ответственность за умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или госграницы Украины, публичные призывы к совершению таких действий.

Верховная Рада приняла изменения в указанные статьи УКУ – и теперь за совершения указанных действий при отягчающих обстоятельствах предусмотрена ответственность по ст. 109 до 10 лет лишения свободы, а по ст. 110 Уголовного кодекса Украины от 5 до 10 лет лишения свободы.

В случае, если при совершении указанных действий погибли люди или наступили другие тяжелые последствия, законодательством предусмотрена более суровая ответственность в виды лишения свободы до 15 лет или пожизненное лишение свободы.