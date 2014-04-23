Чубаров все-таки получит российский паспорт - СМИ
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заверил, что останется в Крыму со своими соотечественниками и получит паспорт гражданина Российской Федерации.
Уточненная информация: Чубаров отрицает намерение получить российский паспорт.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе, передает Крым.Реалии.
Отвечая на вопрос журналиста, будет ли Чубаров получать российский паспорт, глава Меджлиса сказал: "Я буду жить вместе со своим народом. Конечно".
При этом необходимость получения гражданства России крымскими татарами Чубаров объяснил сложившимися обстоятельствами.
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"Я с очень большим уважением отношусь к эстонцам, латышам и литовцам, но если бы я был литовцем, латышом – гражданином Украины, проживающим здесь, и у меня не было бы восприятия тех реалий, которые сюда пришли, у меня, как минимум, оставался бы выход: уехать на свою историческую родину, как минимум. Или как некоторые этнические украинцы, которые покидают Крым и переезжают на материковую Украину. Что делать крымским татарам, которые не приемлют изменений, но которые рвались, возвращались 50 лет на эту землю? Здесь есть очень много вопросов", – сказал он.