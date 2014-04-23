Чубаров отрицает намерение получить российский паспорт

Об это он написал на своей страничке в социальной сети Facebook.

"Стоит на несколько часов «выпасть» из инета, как обязательно появляется нечто несусветное… На вопрос российской журналистки: «А Вы будете все-таки получать российский паспорт?», я – ответил: «Я буду жить со своим народом конечно». Однако жить со своим народом на родной земле не предполагает с моей стороны действий по отказу от гражданства Украины и получение российского паспорта…Прощаю также всех тех, кто успел закидать меня камнями в порыве эмоций…", - написал Чубаров.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Чубаров останется в Крыму со своими соотечественниками и получит паспорт гражданина РФ.

Видеозапись пресс-конференции Чубарова.