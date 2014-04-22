Меджлис призывает распустить бандформирования "крымской самообороны"

Как сообщает УНИАН, в заявлении президиума Меджлиса «Об эскалации беззакония в Крыму», принятом сегодня, говорится: “Первым и срочно необходимым шагом в этом направлении должен стать немедленный роспуск так называемой «крымской самообороны», являющейся главным источником беззакония и провокаций в Крыму”.

В заявлении говорится, что “последние дни в Крыму отмечены эскалацией беззакония в отношении крымских татар, осуществляемого при попустительстве новой власти”.

“Случаи бандитизма и беспредела, прямые указания со стороны Совета министров Крыма о введении цензуры в СМИ при освещении деятельности органов национального самоуправления крымских татар, крымскотатарских общественных и политических деятелей, отсутствие результатов по раскрытию злодейского убийства Решата Аметова - отца троих малолетних детей, оцениваются крымскими татарами как акт целенаправленного репрессивной политики властей против коренного народа Крыма, стимулируют увеличение проявлений ксенофобии и угроз в отношении крымских татар со стороны отдельных руководителей государственных и коммунальных учреждений, усиливают недоверие и отчужденность между людьми разных национальностей и вероисповеданий”, - отмечается в заявлении.

Читайте такжеСепаратисты напали на Меджлис через флаг Украины, к женщинам применили силуВ заявлении также говорится, что 19 апреля 2014 года при въезде на полуостров со стороны материковой Украины была осуществлена попытка помешать въезду в Крым лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафы Джемилева, и “только благодаря тому, что для встречи Мустафы Джемилева прибыло большое количество крымских татар на автомашинах, в результате неких «согласований», проводимых властью, ему было разрешено въехать в Крым”.

“Ночью этого же дня на трассе Симферополь - Бахчисарай в районе села Чистенькое автомашина, в которой ехал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и остановившаяся по требованию работников ГАИ, подверглась нападению вооруженных лиц в масках и обыску. Несмотря на требования Рефата Чубарова, ни вооруженные лица в масках, ни штатские лица, руководившие ими, не назвали своих фамилий, должностей и причин осуществляемого ими беззакония, заявив лишь, что они представляют отряд «самообороны», - говорится в заявлении.

Также в заявлении говорится, что 21 апреля “неизвестные в камуфляже, не представившись и не предъявив никаких документов, ворвались в здание Меджлиса крымскотатарского народа с целью снятия поднятого украинского флага и других, привезенных ими флагов”. “Во время совершения этого бандитского нападения к сотрудникам-женщинам, которые находились в помещении Меджлиса, было применено физическое насилие, на их адрес высказывались грязные утверждения и угрозы. Как выяснилось позже, лица, которые совершили бандитское нападение на здание Меджлиса, нанесли травмы и нравственные страдания сотрудницам Меджлиса, также позиционируют себя бойцами «крымской самообороны», - говорится в заявлении .

Кроме того, по данным Меджлиса, 22 апреля при выезде из Крыма Джемилева некими лицами была предпринята попытка вручения Акта сообщения о непозволении въезда в Российскую Федерацию сроком на 5 лет.

Президиум Меджлиса крымскотатарского народа в интересах крымскотатарского народа и многонационального крымского общества требует от властей принять меры по деэскалации беззакония в Крыму.