США никогда не признают аннексию Крыма - Байден

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-президент США Джо Байден во время встречи с украинским премьер-министром Арсением Яценюком.

«Мы никогда не признаем незаконную оккупацию русскими Крыма, мы никогда не признаем это. Ни одна нация никогда не должна угрожать другой стране, - сказал Байден. - Мы призываем Россию отвести свои войска и действовать в рамках достигнутых дипломатических договоренностей».

Читайте такжеСША помогут Украине получить многомиллиардный кредит МВФ - БайденПо словам вице-президента США, если Россия продолжит свои действия, это грозит для нее последующей изоляцией.

«Мы призываем, чтобы Россия не поддерживала людей, которые прячутся за масками и ходят в форме без опознавательных знаков. Времени остался немного. Мы хотим увидеть прогресс (с деэскалации конфликта в Украине - УНИАН)», - добавил Байден.