ГПУ обвиняет правоохранителей юго-восточных регионов Украины в бездействии

В восточных и южных регионах местные жители из-за бездеятельности милиции создают народные дружины для защиты общественного порядка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, в последнее время из восточных и южных областей в Генпрокуратуру Украины поступает все больше жалоб по поводу усиления ответственности за бездеятельность органов внутренних дел и Службы безопасности. Первоочередной задачей этих силовых органов было и остается четкое соблюдение общественного спокойствия и правопорядка. Однако, по распространенному мнению граждан, обеспечение этого приоритета в сложное для страны время происходит в недостаточной мере, несмотря на активную позицию министра МВД и председателя СБУ.

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Как отмечает пресс-служба ГПУ, справедливое недовольство подавляющей части населения, настроенной патриотично, на сохранение территориальной целостности, вызвали недопустимые факты захвата административных зданий, которые были осуждены во время четырехсторонней встречи 17 апреля в Женеве. Террористические захваты происходили в значительной мере в случаях, когда количество милиционеров в разы превышало число представителей сепаратистских группировок. Такие бессмысленные ситуации трудно объяснить гражданам не только на востоке и юге, но и всего государства в целом, отмечают в Генпрокуратуре.

Как неоднократно убеждалось население, подобные захваты мгновенно усиливают напряженность и эскалацию противостояния в Донецкой, Луганской, Одесской и Харьковской областях. При этом досудебные расследования следователей прокуратуры по фактам нарушения общественного порядка подтверждают, что достаточно многие неправомерные действия объясняются не столько агрессивностью протестующих, сколько бездеятельностью органов внутренних дел и Службы безопасности, несвоевременностью реагирования по требованиям граждан, отсутствием надлежащей координации среди работников правоохранительных органов.

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Поэтому на местах население отныне вынуждено организовывать даже отряды «народных дружин» с военными и милиционерами в отставке - «дружинники» имеют разрешение на ношение оружия и обещают гарантировать спокойствие в областях. В частности, из-за фактической деморализации милиции только в Мариуполе Донецкой области десятки местных жителей уже взяли на себя инициативу в этом важном деле.

Генеральная прокуратура Украины предупреждает руководителей на местах об их персональной ответственности за контроль в нестабильных ситуациях - последствия за безответственность будут наступать сразу же по результатам служебных проверок. Выявленные служебная небрежность и халатность представителей правоохранительных органов, случаи неосведомленности по подотчетным делам никоим образом не могут быть оправданы защитой демократических принципов в обществе или бюрократическими препонами в органах власти, поскольку расшатывают основополагающие принципы Украинского государства, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.