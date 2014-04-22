США с 1991 года дали Украине $5 миллиардов, но Майдан не финансировали - Нуланд

На вопрос журналиста, верны ли сообщения о том, что США потратили $5 млрд на развитие демократии в Украине, Нуланд ответила: "США вложили около $5 млрд в Украину с 1991 года, с тех пор, как она вновь стала независимым государством после распада Советского Союза. Эти деньги были потрачены на поддержку устремлений украинского народа, желающего иметь сильную, демократическую власть, которая представляет его интересы", сообщает РБК-Украина.

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При этом помощник госсекретаря США подчеркнула: "Но мы, конечно, не тратили деньги на поддержку Майдана. Это было стихийное движение, которое сильно отличается от того, что делает сейчас Россия в ВосточнойУкраине", - добавила она.