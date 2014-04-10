В Госдуме требуют признать развал СССР незаконным

Об этом говорится в сюжете спецвыпуска ТСН.

От генпрокурора Российской Федерации требуют не много ни мало - признать распад СССР незаконным. По мнению депутатов, это даст "правильную историко-политическую картину, которая позволит сделать достоверные выводы", а также "толчок национально-освободительному движению на территории стран бывшего СССР".

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Эта же группа реставраторов просит Генпрокуратуру проверить, не был ли американским шпионом бывший президент СССР Михаил Горбачев и не он ли умышленно разваливал Союз.

Сам 83-летний Горбачев ныне живет в Германии. По телефону объяснил, что свой вклад в распад СССР не видит. "Я думаю, что надо будет старую Думу собрать, кто жив, и показать кадры, где они голосуют и "Ура!" кричат за Беловежские соглашения. Я думаю, для серьезного разговора здесь темы нет", - отметил экс-лидер Союза.

"Люди, видимо, решили все проблемы в России. Уже нет их - займемся глупостями, придумаем что-то. Главное, чтобы писали о нас, чтобы все говорили", - прокомментировал инициативу депутатов Госдумы. Сам Горбачев тоскует за потерянной страной. Однако наказать за смерть СССР советует других.

"И тех, кто принимал решения, и тех, кто подтверждал голосованием. Я здесь к чему? Я на тот момент уже покинул пост", - отметил последний руководитель Советского союза. Первый президент Украины юридическую сторону ликвидации Советского союза считает безупречной: право народов на самоопределение было записано в конституциях союзных. Кроме того, Беловежские соглашения ратифицировали парламенты стран-участниц.

"Если депутаты Госдумы хотят пересмотреть этот вопрос, то они могут просмотреть только в России, не в Украине, ни в других государствах. Ясно, что оно заказное и следует из речи их вождя Путина, который сказал, что Украина не очень законно вышла из СССР. Так тогда и Россия не очень законно? И тогда Путин не очень законный президент не очень законного государства?", - улыбается один из подписантов Беловежских соглашений Леонид Кравчук.

Идея возродить великий и могучий преследует Владимира Путина уже давно. Развал СССР он называет не иначе как трагедией. Три года назад Госдума приняла закон "О соотечественниках" - все, кто имел советский паспорт, могут получить российский по упрощенной процедуре.