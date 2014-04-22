На Луганщине создали батальон МВД для борьбы с сепаратизмом

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал командир новосозданного батальона Тимур Юлдашев.

По словам командира, название батальона отсылает к значению имени Тимур: узбекском языке это слово означает "железный".

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"Я считаю и постараюсь сделать все для того, чтобы этот батальон действительно стал железным, чтобы был таким подразделением, которое в нашей Луганской области поможет предотвратить угрозу сепаратизма и распада нашего государства", - заявил Юлдашев.