На Луганщине создали батальон МВД для борьбы с сепаратизмом
02:43, 22 апреля 2014Политика
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В Луганской области создали специальный батальон МВД "Тимур", который будет бороться с сепаратизмом в регионе.
На Луганщине создали батальон МВД для борьбы с сепаратизмом / REUTERS
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал командир новосозданного батальона Тимур Юлдашев.
По словам командира, название батальона отсылает к значению имени Тимур: узбекском языке это слово означает "железный".
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"Я считаю и постараюсь сделать все для того, чтобы этот батальон действительно стал железным, чтобы был таким подразделением, которое в нашей Луганской области поможет предотвратить угрозу сепаратизма и распада нашего государства", - заявил Юлдашев.
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