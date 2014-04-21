Российские телеканалы не будут транслировать боксерский поединок Кличко
08:37, 21 апреля 2014Политика
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Российские телеканалы не будут транслировать боксерский поединок Владимира Кличко с австралийцем Алексом Леапаи.
Российские телеканалы не будут транслировать боксерский поединок Кличко
Такая запись появилась в официальном Твиттере братьев Кличко.
Фанаты бокса в России не увидят мой бой #26Апреля на ТВ. Лучше, чтобы спорт объединял, а не разделял наши народы, как нынешняя #пропаганда.
— Klitschko (@Klitschko) April 19, 2014
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