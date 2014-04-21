Российские телеканалы не будут транслировать боксерский поединок Кличко

08:37, 21 апреля 2014
Политика
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Российские телеканалы не будут транслировать боксерский поединок Владимира Кличко с австралийцем Алексом Леапаи.

владмир кличко

Такая запись появилась в официальном Твиттере братьев Кличко. 

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