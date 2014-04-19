Кузьмин призвал власть ехать в Донецк и послушать простых граждан

«Я только приехал из Донецка. Там разные люди, разные. Там есть люди, которые не хотят эту власть, нынешнюю. Не хотят! Называют их проходимцами, которые на крови, на оружии пришли к власти. Есть дончане, которые хотят отделиться и присоединиться к России. Это правда. И это наши, украинские, люди. И есть дончане, которые хотят федерализации, автономизации, но в составе Украины. Они тоже наши люди», - сказал Ренат Кузьмин.

Обращаясь к присутствующим в студии политикам, кандидат в Президенты Украины отметил, что ни нынешняя власть, ни прежняя простых граждан никогда не слышала.

«И нынешняя власть допускает ту же ошибку, которую допускала власть прежняя. Вы не слышите людей. Делать вид, что этих людей не существует. Вы слышите только себя, и этих людей, что возле вас. А этих людей? (на Донбассе – Ред.). Это же наши люди!.. То, что происходит сегодня в Донецке, Луганске, Харькове, это ведь не события сегодняшнего дня. Ничего ведь не изменилось – опять депутаты закрываются в кабинетах, кулуарно о чем-то договариваются. А пока они говорят – там стреляют, там – убивают. И это не закончится, пока депутаты не начнут разговаривать не только друг с другом, а с представителями народа. И те люди, которые захватывают помещения в Донецке, они такие же граждане Украины, как и те люди, которые захватывали помещения в Киеве! И такая риторика – всех расстрелять, всех зачистить, - она недопустима! Хорошо, что депутаты услышали друг друга в кабинете спикера (16 апреля, на заседании фракции Партии регионов и. о. Президента Александр Турчинов в закрытом режиме обсуждал с регионалами подписание Меморандума согласия - Ред.). Слава Богу. Но нужно услышать и людей», - подчеркнул Ренат Кузьмин.

Напомним, в понедельник, 14 апреля, на встрече с журналистами из разных регионов Украины Ренат Кузьмин рассказал о своем видении того, как объединить страну , и выступил с инициативой немедленного создания Комиссии Национального Примирения. По убеждению Кузьмина, в Комиссию должны войти не только политики, но и представители всех регионов Украины.

«Решением парламента нужно немедленно создать Комиссию Национального Примирения. Для работы в этой комиссии пригласить представителей всех регионов Украины с участием наших иностранных партнеров из Европы, России, Америки", - заявил Ренат Кузьмин.