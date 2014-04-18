Введение чрезвычайного положения в Украине лишь сыграет на руку России - Порошенко

Такое мнение высказал кандидат в президенты Украины, народный депутат Петр Порошенко на встрече с Генеральным секретарем Совета Европы Турбйорном Ягландом, сообщает пресс-служба народного депутата.

Порошенко отметил, что сейчас ключевой задачей Украины является недопущение срыва выборов 25 мая этого года: “Россия путем провокации сепаратистских настроений пытается сорвать выборы и поставить под сомнение легитимность власти в Украине”.

“Украина готова провести честные и прозрачные президентские выборы в максимальном соответствии демократическим стандартам”, - прибавил он.

Порошенко призвал Совет Европы прислать как можно больше наблюдателей для засвидетельствования соблюдения демократических стандартов во время выборов 25 мая. “Совместное заявление всех политических групп ПАСЕ будет крайне важным для признания выборов Президента Украины состоявшимися и отвечающими демократическим принципам, особенно в условиях, когда Россия отказалась присылать наблюдателей и, более того, уже отказалась признавать выборы”, - отметил Порошенко.

По мнению Порошенко, обеспечение голосования для украинских жителей Крыма и крымских татар является непростой, но крайне важной задачей. “Во время последней поездки в Турцию я заручился поддержкой для организации открытия избирательных участков для крымских татар и украинцев Крыма”, - сказал он.

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Также Порошенко назвал неприемлемым предложение России о разработке изменений в Конституцию Украины: “Написание изменений в Конституцию Украины без участия Украины является невозможным”. Однако, как отметил Порошенко, Украина нуждается в экспертизе и оценке Венецианской комиссии, в частности, в части распределения и баланса между ветвями власти в Украине.

Он ожидает, что совместно демократические силы, представленные правительством и президентом, смогут эффективно скоординировать свои действия и представить новый проект Конституции уже в октябре-ноябре этого года. Более того, как сообщил Порошенко, через механизм специальной экспертной группы украинская общественность уже привлечена к процессу формирования изменений в Конституцию.