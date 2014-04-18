Украина обратилась в международный трибунал по делу об убийствах на Майдане

Заявление было представлено в соответствии со статьей 12(3) Римского статута – международного договора, который служит Уставом Международного уголовного суда. Статья гласит, что если «требуется признание юрисдикции государством, не являющимся участником настоящего Статута, это государство может посредством заявления, представленного Секретарю, признать осуществление Судом юрисдикции в отношении данного преступления. Признающее государство сотрудничает с Судом без каких бы то ни было задержек или исключений...»

Читайте такжеВ Харькове пророссийские активисты с битами напали на ЕвромайданЭто означает, что теперь Международный уголовный суд имеет право расследовать возможные преступления, которые, как утверждается, были совершены в указанный период.

Однако признание юрисдикции МУС не ведет автоматически к началу расследования. Прокурор МУС должен будет решить является ли представленная информация достаточной для возбуждения дела и обратиться с соответствующей просьбой к судьям.

Даже если расследование начнется, Прокурор должен будет решить, на основании полученных свидетельств, стоит ли просить судей о выдаче ордеров на арест или повесток для явки в Суд лицам, обвиняемым в совершении преступлений, подпадающих под юрисдикцию МУС.

Компетенция МУС распространяется на наиболее тяжкие международные преступления. Она ограничена преступлениями геноцида, агрессии, преступлениями против человечности и военными преступлениями. Их определения содержатся в договоре о создании Суда - Римском статуте. На сегодняшний день Римский статут ратифицировали 122 государства.

Государство может принять решение ратифицировать Римский статут или сделать заявление согласно статье 12 (3) Устава о признании юрисдикции Суда по конкретному преступлению. С просьбой о возбуждении дела в МУС может обратиться также Совет Безопасности ООН.

Украина подписала Римский статут 20 января 2000 года, но пока не ратифицировала этот документ.