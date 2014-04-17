Четырехсторонняя встреча в Женеве продолжается более 4-х часов

Об этом сообщает Госдепартамент на своей странице в Твиттере.

“Джон Керри продолжает переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, главой европейской дипломатии Кэтрин Эштон, министром иностранных дел Украины Андреем Дещицей. Предстоящая пресс-конференция будет полезной”, - написало внешне-политическое ведомство США.

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Встреча в Женеве продолжается более 4-х часов.

Отметим, что ранее Госдепартамент анонсировал начало пресс-конференции по окончании четырехсторонней встречи в Женеве на 16.00 по киевскому времени.