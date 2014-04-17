Четырехсторонняя встреча в Женеве продолжается более 4-х часов
17:27, 17 апреля 2014Политика
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Четырехсторонняя встреча в Женеве с участием представителей Украины-ЕС-США-РФ продолжается более 4-х часов.
В Женеве продолжается четырехсторонняя встреча / REUTERS
Об этом сообщает Госдепартамент на своей странице в Твиттере.
“Джон Керри продолжает переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, главой европейской дипломатии Кэтрин Эштон, министром иностранных дел Украины Андреем Дещицей. Предстоящая пресс-конференция будет полезной”, - написало внешне-политическое ведомство США.
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Встреча в Женеве продолжается более 4-х часов.
Отметим, что ранее Госдепартамент анонсировал начало пресс-конференции по окончании четырехсторонней встречи в Женеве на 16.00 по киевскому времени.
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