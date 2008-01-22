МИД России отреагировал на скандальное письмо в НАТО
15:10, 22 января 2008Политика
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РФ грозит адекватными мерами
Возможная интеграция Украины в НАТО серьезно осложнит многоплановые российско-украинские отношения. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с опубликованием письма руководителей Украины генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп Схефферу, в котором говорится о заявке Украины на подключение к плану действий для членства в НАТО.
«Мы будем вынуждены предпринимать адекватные меры. Складывается впечатление, что нынешнее украинское руководство рассматривает сближение с НАТО во многом как альтернативу добрососедским связям с Российской Федерацией», – говорится в комментарии российского МИДа.
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