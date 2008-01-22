МИД России отреагировал на скандальное письмо в НАТО

Возможная интеграция Украины в НАТО серьезно осложнит многоплановые российско-украинские отношения. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с опубликованием письма руководителей Украины генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп Схефферу, в котором говорится о заявке Украины на подключение к плану действий для членства в НАТО.

«Мы будем вынуждены предпринимать адекватные меры. Складывается впечатление, что нынешнее украинское руководство рассматривает сближение с НАТО во многом как альтернативу добрососедским связям с Российской Федерацией», – говорится в комментарии российского МИДа.

Газета.ру