Турчинов подписал закон об упрощении доступа к публичной информации

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «Об информации» и Закона Украины «О доступе к публичной информации».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе и.о. президента Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 27 марта приняла изменения в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона ”Об информации” (в новой редакции) и Закона ”О доступе к публичной информации”.

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Цель закона, которым внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Гражданский кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и в 53 закона Украины, - приведение некоторых законодательных актов Украины в соответствие с законами ”Об информации” и ”О доступе к публичной информации”.

Документом предусматривается значительное расширение информации, к которой граждане будут иметь право доступа.

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По закону, вводятся штрафы за ”необоснованное отнесение информации к информации с ограниченным доступом, не предоставление ответа по запросу на информацию, не предоставление информации, неправомерный отказ в предоставлении информации, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление недостоверной информации”