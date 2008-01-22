Мэр Донецка поможет Яценюку въехать в тему

Городской председатель Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО на встрече с председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ будет добиваться решения первоочередных проблем с бюджетом города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛУКЬЯНЧЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

По словам мэра, его встреча с А.ЯЦЕНЮКОМ состоится 28 января по инициативе председателя ВР, и телеграмму-приглашение в Донецке уже получили.

"Я хочу, чтобы государство сегодня все-таки узнало те проблемы, которые есть при формировании бюджета. Нельзя за макроэкономическими показателями, о которых все сегодня говорят, что все хорошо, что бюджет социально ориентирован, и т.д., и т.п., забывать о конкретных проблемах конкретного города и конкретных жителей", - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он акцентировал, что городу сегодня необходимы значительные средства, "чтобы выполнить делегированные полномочия, делегированные государством, льготы, принятые Верховной Радой". Так, отметил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, горсовет был вынужден выделить из местного бюджета на нужды школ и больниц 68 млн. гривен.

"Эти деньги должны были быть в жилищно-коммунальном хозяйстве", – указал мэр.

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО также добавил, что из-за льгот, предусмотренных для "детей войны", с финансовыми проблемами столкнулся городской общественный транспорт.

"Сегодня 60% жителей города по тем льготам, которые они имеют, по тем льготам, которые были добавлены… "Дети войны" – сколько их добавилось, 268 тысяч - кто-нибудь хоть пять копеек бросил? Я вынужден в таком случае или остановить транспорт, или решать этот вопрос. Мы этот вопрос решаем дотациями транспорту", - констатировал мэр.

Кроме того, по словам А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, требует немедленного решения проблема ставки земельного налога.

"Скажите, пожалуйста, виноват город Донецк, или город Макеевка, Енакиево, или все города, в которых имеются угольные предприятия, в том, что ставка на землю для угольных предприятий - 25% от общей ставки? А в то же время налог на землю - это основной бюджетонаполняющий показатель местного бюджета. У нас заведомо государство в лице Минфина ворует по Донецку около 40 миллионов", - убежден мэр Донецка.

"Вот эти вопросы нужно господину ЯЦЕНЮКУ рассказать, чтобы он въехал в эту тему. Он новый руководитель на этом месте, поймет - не поймет, это уже его дела", - заключил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.