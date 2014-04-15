Турция заявила, что никогда не признает Крым российским

Турция четко задекларировала и придерживается позиции по демилитаризации Крыма.

Об этом шла речь во время переговоров Петра Порошенко с Президентом Турции Абдуллой Гюлем. Почти часовая встреча Порошенко и Гюля была посвящена проблемам безопасности в регионе. Большое внимание было уделено вопросам защиты прав крымских татар, которое оба политики признали приоритетным.

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Петр Порошенко отметил на общем видении и твердом убеждении в том, что в будущем совместными усилиями вернется украинский статус Крыма. Стороны договорились активизировать усилия по проведению прямых украинско-турецких переговоров, которые было предложено провести сразу же после завершения президентских выборов в Украине.

Порошенко поблагодарил Турцию, которая проводит четкую политику поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, как в ООН, так и в других международных организациях.

Порошенко также акцентировал на том, что Турция поддерживает Украину в ее деятельности по наведению порядка на своей территории, включая восточные области, и приложит значительные усилия в координации со своими союзниками, чтобы обеспечить мир и спокойствие в Черноморском регионе. Во время встречи были подробно обсуждены дальнейшие совместные шаги по обеспечению безопасности в этом регионе.

Отдельное внимание во время разговора было уделено президентским выборам, которые способны стабилизировать ситуацию в Украине. Турция готова направить своих наблюдателей и отдельно подчеркнула необходимость защиты избирательных прав крымских татар. «Сегодня мы собираемся активно поработать еще над этой позицией», - заявил в ответ Петр Порошенко.