Турция заявила, что никогда не признает Крым российским
Турция никогда не признает Крым российским, для нее он всегда будет оставаться украинским. Анкара так же не признает результаты так называемого референдума.
Турция четко задекларировала и придерживается позиции по демилитаризации Крыма.
Об этом шла речь во время переговоров Петра Порошенко с Президентом Турции Абдуллой Гюлем. Почти часовая встреча Порошенко и Гюля была посвящена проблемам безопасности в регионе. Большое внимание было уделено вопросам защиты прав крымских татар, которое оба политики признали приоритетным.
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Петр Порошенко отметил на общем видении и твердом убеждении в том, что в будущем совместными усилиями вернется украинский статус Крыма. Стороны договорились активизировать усилия по проведению прямых украинско-турецких переговоров, которые было предложено провести сразу же после завершения президентских выборов в Украине.
Порошенко поблагодарил Турцию, которая проводит четкую политику поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, как в ООН, так и в других международных организациях.
Порошенко также акцентировал на том, что Турция поддерживает Украину в ее деятельности по наведению порядка на своей территории, включая восточные области, и приложит значительные усилия в координации со своими союзниками, чтобы обеспечить мир и спокойствие в Черноморском регионе. Во время встречи были подробно обсуждены дальнейшие совместные шаги по обеспечению безопасности в этом регионе.
Отдельное внимание во время разговора было уделено президентским выборам, которые способны стабилизировать ситуацию в Украине. Турция готова направить своих наблюдателей и отдельно подчеркнула необходимость защиты избирательных прав крымских татар. «Сегодня мы собираемся активно поработать еще над этой позицией», - заявил в ответ Петр Порошенко.