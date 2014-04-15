Царева отвезли в ГПУ. Он поблагодарил "Правый сектор" за спасение

В Генпрокуратуре сообщили, что готовят официальное заявление по Цареву, которую должны подписать все присутствующие.

Сначала в здание ГПУ не пускали прессу, потом журналистов пустили в здание, где к ним вышел Олег Царев.

Политик предстал перед СМИ раздетый по пояс и поблагодарил активистов "Правого сектора" за свое спасение.

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Напомним, под студией телеканала ICTV собрались представители Автомайдана и ветераны Афганистана, которые не пускали в студию Добкина и ждали выхода Царева.

Царева сразу закидали яйцами, сделали корридор позора, по которому политик проходил под крики "Ганьба!", "Царев – ху*йло!" и "На колени!".

Позже его, не дождавшись автозака, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.