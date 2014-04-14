Постпред США в ООН: Киев сделал все, что мог сделать без применения силы

Украинская сторона сделала достаточно в сфере дипломатии для разрешения нынешнего конфликта в регионе. Об этом на заседании Совбеза ООН, которое прошло в понедельник ночью, заявила представитель США Саманта Пауэр, сообщает Украинская правда.

"Украинцы выдержали больше, чем любая страна - член ООН могла бы выдержать без применения силы", - подчеркнула она.

Пауэр в очередной раз раскритиковала заверения Москвы в ее непричастности к событиям в восточных регионах Украины.

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"Это не протесты, это не демонстрации... это профессиональные силы с оружием, произведенным в России, которые осуществляют скоординированные действия", - подчеркнула она.

В то же время Пауэр отметила, что возможность для диалога остается.

"Мы по-прежнему очень и очень желаем говорить о деэскалации ситуации", - подчеркнула она, добавив, что прежде всего Россия должна отвести свои войска от границы с Украиной.

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Отметим, что на заседании Совбеза россии не поддержала ни одна страна. В частности, Литва, США, Франция, Великобритания и Австралия резко осудили позицию РФ и призвали ее к деэскалации ситуации в регионе и начале переговоров.

Аргументацию России в Совете нашли неубедительной.

"Международное сообщество не обмануто кремлевской пропагандой и дезинформацией", - заявил представитель Британии Лайалл Грант.

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Представитель Франции Жерар Аро в своем выступлении также отметил, что РФ продолжает называть события в восточной Украине протестами возмущенных граждан, делая вид, что "интернета не существует".