Совбез ООН проведет заседание по Украине

Об этом сообщает Радио Свобода.

Заседание запланировано на 20:00 по времени Нью-Йорка (в Киеве в это время будет 3:00 понедельника).

О необходимости срочно созвать Совет безопасности, учитывая опасную ситуацию "на юго-востоке Украины" заявила Россия.

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Ранее в воскресенье Министерство иностранных дел Украины заявило, что предоставит мировому сообществу доказательства прямого участия российских спецподразделений в действиях сепаратистов на Востоке Украины. В США также увидели «явные признаки участия Москвы» в действиях сепаратистов на Донбассе.

Председатель Верховной Рады, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов объявил о начале с привлечением Вооруженных сил Украины к антитеррористической операции против лиц, которые захватили помещения государственной власти и силовых ведомств на Донбассе и в Луганске.