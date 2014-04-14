Постпред США в ООН: события на востоке Украины "срежиссированы в России"

Об этом она сказала в воскресенье на заседании Совета Безопасности, созванном по требованию России в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, передает ИТАР-ТАСС.

При этом, по ее версии, "российские СМИ распространяют домыслы" о событиях в Украине.

Протесты в восточных регионах Украины носят характер "военной операции", заявила Саманта Пауэр.

"Трудно примириться с поведением Российской Федерации, с ее пропагандой", - сказала она.

Пауэр предположила, что проходящие на востоке Украины акции протеста - "это не демонстрации". По ее словам, "в них участвуют профессиональные силы, это военная операция".

"Не США обострили ситуацию. Это сделала Россия", - добавила она.

Вместе с тем постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин на заседании потребовал перестать искать в событиях на юго-востоке Украины "руку Москвы".

Читайте такжеЧуркин в ООН: США должны обуздать вышедших из-под контроля украинских подопечных

"Хватит это делать. Хватить распространять небылицы о том, что мы скопили армады военных на границе с этой страной, готовых вот-вот, за несколько часов дойти чуть ли не до Ла-Манша. Пора понять, что на юго-востоке Украины народ глубоко встревожен за свое будущее, не хочет, чтобы кто-то, а тем более оголтелые национал-радикалы, навязывал ему свою волю", - подчеркнул дипломат.