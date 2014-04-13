В Макеевке раскольники захватили горсовет, избран "народный мэр"

18:34, 13 апреля 2014
Политика
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В Макеевке захвачен горсовет, избран "народный мэр". Об этом на своей странице в Facebook сообщил Евгений Семехин.

макеевка / Макеевка-INFO, vk.com

"Позвонил друг из Макеевки - раскольники захватили здание городского совета", - отметил он.

По его словам, "раскольники избрали нового мэра" - заместителя действующего мэра города Александра Мальцева.

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"Городской совет сдали без боя", - добавил Семехин, передает Украинская правда.

Как сообщает издание КИД, возле горисполкома в Макеевке - более 1000 пророссийских активистов с георгиевскими лентами, российскими флагами, некоторые из них - в камуфляже. Возле здания также поднят триколор и флаг "Донецкой народной республики".

У СБУ и горотдела милиции тоже собираются люди, но пока их не много.

"На площади перед горисполкомом проходит митинг. Многие люди с детьми. Активисты собираются строить баррикады примеру донецких коллег", - отмечает издание.

С пророссийскими активистами пытались поговорить мэр Макеевки Александр Мальцев и начальник горотдела милиции Алексей Мирошниченко.

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