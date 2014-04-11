Глава МИД Швеции считает, что ситуация с Крымом не изменится быстро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время публичной лекции в Киеве.

«Де-факто Россия контролирует Крым, но де-юре это нельзя назвать контролем. В Крым Россия будет вкладывать огромные средства, но Крым - это место, куда люди хотят приехать на отдых из большого количества стран. Теперь это невозможно будет сделать, это будет непризнаваемое место, и мы будем проводить очень четкую позицию относительно политики с РФ, поскольку Россия будет иметь право администрации на территории, которая была захвачена в незаконный способ. Я думаю, что это будет иметь серьезные последствия», - подчеркнул Бильдт.

Читайте такжеНелегитимна госсовет Крыма принял Конституцию полуостроваОн считает, что «очень быстро ситуация с Крымом не изменится. Пройдет время, возможно, и структура звезд будет другая, и ситуация изменится. Пока задача для Украины заключается в том, чтобы реформировать свою экономику, навести порядок в собственной стране, посредством демократического процесса двигаться вперед».

«В Крыму ситуация очень сложная. У нас сейчас ведется борьба за будущее Европы. Речь идет о силе убеждения, которая, в конце концов, сильнее, чем танки», - сказал Бильдт.