Диверсифицировать поставки газа в Украину можно за 2-3 года - Порошенко

"Быстро этот вопрос не решишь. Для этого нужно построить терминал, проложить газопровод, осуществить реверс газа. Это 2,5-3 года. И все будут стучать и просить: возьмите у нас наш газ по очень дешевой цене", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с жителями города Малин (Житомирская область) в пятницу.

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По словам народного депутата, когда будет произведена диверсификация газа, Украина сможет покупать газ в Польше, Словакии, США, "и газ перестанет быть инструментом давления", каким он был, когда Украина покупала газ только в России .

П. Порошенко также сообщил, что встречался с министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, и обсуждал вопрос реверса газа из Словакии.

Во время встречи в Малине Петр Порошенко напомнил, что газ за последние 20 лет из обычного рыночного продукта превратился в инструмент политического давления на Украину, и власть наживалась за счет коррупционных сделок с газом.

«Мы сделаем все возможное, чтобы сделать Украину независимой от газового шантажа», - заявил кандидат на пост Президента Украины Петр Порошенко.

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Как известно, Словакия начала техническую подготовку реверсных поставок газа в Украину. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который находится сейчас в Киеве.

По его словам, на следующей неделе по этому поводу должны пройти переговоры между "Укртрансгазом" и словацким оператором газотранспортной системы Eustream.