В Николаеве неизвестные «заминировали» McDonald's в центре города

Как сообщили УНИАН в Николаевском городском управлении милиции, сигнал о происшествии поступил вечером, 10 апреля.

В милицию о том, что якобы у ресторана находится взрывное устройство, сообщили из Главного управления ГСЧС в Николаевской области, ссылаясь на поступившее анонимное сообщение.Читайте такжеКрымский McDonald's приостановил работу

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа Центрального райотдела милиции, сотрудники взрыво-технической службы и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

"Район возможной опасности был оцеплен, эвакуированы персонал и посетители заведения. Работа ресторана была временно приостановлена" - сообщают в ведомстве.

Правоохранители тщательно обследовали прилегающую к заведению территорию. Ни одного устройства или предмета, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, не выявлено. По данному факту правоохранители проводят проверку.