В Ривном активисты вывели работников из офиса КПУ с вещами и опечатали помещение

Как передает корреспондент УНИАН, около 50 участников акции пришли на улицу Драгоманова, 1, где находится офис КПУ. Они зашли в помещение и сообщили первому секретарю Ривненского обкома КПУ Александру Вознюку, что требуют прекратить деятельность КПУ, а помещения, в которых находятся офисы партии вернуть в собственность территориальных громад.

Основанием для этого участники акции считают попустительство сепаратистским действиям на востоке и юге Украины со стороны центрального провода партии и нарушение коммунистами законов государства.

После этого участники акции изъяли литературу, газеты, среди которых было довольно много газет «Свобода», портреты Маркса, Ленина, бюсты Ленина и Сталина. Кроме того, были найдены российские триколоры.

Читайте такжеДепутаты от КПУ покинули сессионный зал ВР в знак протеста против поджога офиса партии

По словам руководителей акции, портреты и бюсты они передадут в музей. Литература и издание были сразу сожжены во дворе дома.

Коммунисты сопротивления не оказали и покинули помещение. Активисты опечатали помещение и повесили соответствующие таблички.

«Петр Симоненко унизил достоинство украинцев – на сессии выступил с призывом поддержать сепаратистские действия, которые совершаются сегодня на юге и востоке Украины. Поэтому мы выступили с заявлением о прекращении деятельности Коммунистической партии на территории области. Те вещи, которые мы здесь нашли, а это российские триколоры, подтверждает то, что Коммунистическая партия работает на Россию», - прокомментировал УНИАН руководитель «Правого сектора» Ривненщины Роман Коваль.

Читайте такжеВо время выступления Симоненко депутаты в Раде кричали "Ганьба!"

В ответ первый секретарь Ривненского обкома КПУ Александр Вознюк отметил, что офис находится в частном помещении.

«Эти действия я оцениваю как терроризм, как рейдерски захват помещения, которое находится в частной собственности со всеми дальнейшими выводами. Мы обсудим наши действия. Я руковожу областной организацией КПУ, а не помещением. Помещение - в частной собственности. Действия будут адекватными. Реакция будет адекватной», - отметил Вознюк.

На месте происшествия присутствовали правоохранители. Комментировать действия участников акции их руководитель, заместитель начальника УМВД Украины в Ривненской области Олег Берест, отказался.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня в ночь на 10 апреля горел центральный офис Компартии, жертв и потерпевших нет. Огнем было повреждено помещение подвала, первого и второго этажей здания на общей площади 220 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Днем 9 апреля в центральный офис КПУ зашли активисты люстрационного комитета «Никогда снова». Они выбросили из окон партийную символику КПУ и портреты Ленина.

Прибывшая по вызову милиция лишь со второй попытки вечером смогла убедить активистов покинуть помещение.