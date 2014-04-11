Встреча Украина-ЕС-США-РФ может состояться 17 апреля в Женеве - источник

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил достопочтенный европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным.

"Встреча состоится 17 апреля. Как место на первом плане рассматривают Женеву. Именно об этом говорят разные источники. Дата определена точно, место еще на 100% не подтверждено, но наверное, это будет Женева", - сказал дипломат.Читайте такжеЕС пока не подтвердил, что четырехсторонняя встреча пройдет в Женеве 16-17 апреля

По его словам, российская сторона настаивает, чтобы в состав украинской делегации были включены представители восточных регионов Украины. "Российская сторона настаивает на определенной репрезентации украинской стороны. Но ощущение таково, что украинская сторона сама должна решать, кто будет в ее делегации", - сказал дипломат.

"Эта встреча может будет начальным пунктом (постоянного) консультационного механизма", - прибавил он.Читайте такжеКерри и Лавров договорились о встрече с участием представителей Украины и ЕС

Как сообщал УНИАН, на днях была достигнута договоренность о встрече верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон, госсекретаря США Джона Керри, и руководителей МИД Украины и России Андрея Дещицы и Сергея Лаврова для поиска путей урегулирования кризиса.