Язык непонимания

Спекуляции на языковом вопросе пользуются у политиков разных мастей особой популярностью в двух случаях: накануне выборов и в кризисный период. Сегодня в Украине оба фактора совпали. Является ли признание русского языка вторым государственным прихотью сепаратистов или необходимым шагом для объединения украинского общества? Насколько запрос на официальное двуязычие является актуальным? Что следует сделать, чтобы окончательно снять его с повестки дня?

Ответы на эти вопросы на этой неделе искали гости проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей телеканала «1+1».

В свое время, русский язык десятки лет был в Украине главенствующим. Большая часть городского населения говорила по-русски и делает это по сей день. Однако с момента становления независимости страны появилась потребность в развитии именно украинского языка. И борцы за него, часто — русскоязычные люди, начали изучать украинский. Впрочем, в Украине это никак не мешало параллельно развиваться и другим языкам. «Украинская нация настолько демократичная, что у нас никогда не было унижения других национальностей и их языков», - считает народный депутат Олесь Доний.

Он напомнил, что закон о региональных языках позволяет спокойно использовать русский язык в тех областях Украины, где он является доминирующим. «Для этого нужно лишь чтобы местные областные советы определили, что русский язык является региональным. К сожалению, этого сделано не было», - сказал он.

По его словам, сегодня лишь те, кто находится «под опиумом российской пропаганды» считают, что в Украине нужно говорить только на их языке. Остальным же гражданам страны, вне зависимости, русскоязычные они в быту или украиноязычные, по большому счету все равно, на каком языке читать книги или смотреть новости. «Ксенофобия, агрессия, которя идет из русских сериалов и масс-медиа, она, к сожалению, как болезнь, начинает прорастать в наших русскоязычных регионах, - сказал он. - В Крыму тяжело услышать украинский язык. Но именно там ненависть к украинскому проявляется, почему-то, больше всего».

Доний рассказал, как недавно стал свидетелем ситуации, когда милиция «останавливала лишь за то, что люди общались на украинском языке. Это реалии нынешнего Крыма».

По мнению депутата, на сегодняшний день в защите и развитии нуждается как раз украинский язык: «Языковая проблема существует. В Украине много лет не было стратегической политики в гуманитарной сфере. Поэтому на радиостанциях нет украинской песни, поэтому нет государственной программы для поддержки украинской книги...Украинский продукт есть, а механизмов донесения его до людей — нет... Государственная политика в этом вопросе должна быть системной, но мягкой».

Примером такого «мягкого» поведения без насилия и давления на русскоязычную среду в Украине, Доний назвал свою инициативу о бесплатных курсах по изучению украинского языка, организованных в 17-ти городах страны. «Нужно объяснять людям, что мы не будем никого заставлять, мы только поможем освоить язык тем, кто этого желает, - пояснил депутат. - Наши курсы посещают много людей разного возраста и уровня. Это студенты, люди среднего возраста, приходят и те, кто старше 60-ти. И этим людям нужно помочь. Не насильно заставлять, а дать возможность».

Парламентарий посетовал, что все подобные действия смахивают на партизанщину, поскольку государство такие проекты системно не поддерживает. Это мнение, на примере издательского дела, подтверждает и писатель, директор издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Иван Малкович: «Начиная с 2005 года, российские издательства, которые выдавали и украинской и русской одинаковые книги, то 2-2,5 года тиражи украинских книг, были до 25 % больше. А теперь большими являются тиражи русских книг - на 30%. То есть где-то на 50% или более мода появилась на русскую книгу и это очень печально».

В свою очередь, народный депутат Юрий Мирошниченко, который недавно вышел из фракции Партии регионов, отметил, что причиной наличия на рынке большего количества русскоязычной литературы по сравнению с украиноязычной является спрос потребителей. ｫЕсть рынок. И ситуация так сложилась, что издатели хотят просто получить прибыльｻ, - сказал он и добавил, что изменить эту ситуацию можно путем государственного стимулирования рынка, госзаказов на украиноязычную литературу, налоговых льгот и дотаций.

Кроме того, Мирошниченко считает, что проблема статуса русского языка в Украине надумана. «В стране есть русскоязычное общество, эти люди хотят обращаться в органы государственной власти на том языке, который они знают. Но для этого вполне достаточно статуса русского языка как официального. По сути, того, что в Украине уже существует сегодня», - напомнил он.

По словам парламентария, лично он не возражал бы против того, чтобы в Украине был не один государственный язык. «Дело в том, что я лично не возражал бы против государственного и русского, и английского, в частности... Но русскому языку не будет предоставлен статус государственного. Почему? Потому что это 10-я статья Конституции, первый раздел, и для того, чтобы внести изменения в первый раздел Конституции, мы должны на первом голосовании уже иметь конституционное большинство - 300 голосов, на втором тоже иметь конституционное большинство, и провести референдум по всей стране, который подтвердит изменения в этот первый раздел. Скажите: это реально? Наверное, нет. Потому что не имеет этот вопрос консенсуса. Зачем мы сейчас будем людям говорить неправду?», - объяснил он.

По его словам, политикам сегодня не стоит спекулировать на этой теме, так как языковой вопрос, не самый приоритетный для простых украинцев. Те же граждане, кто поднимает тему второго государственного языка — русского — вероятнее всего, боятся, что украинизация сломает их способ жизни или их взгляды на жизнь, «боятся давления». «Язык в этом случае выступает индикатором жизни», - сказал депутат.

Вместе с тем, Мирошниченко отметил, что в Украине необходимо стимулировать развитие украинского языка. Но нельзя делать это «через колено». «Украинский язык нужно не навязывать, а стимулировать. Дублировать фильмы, устраивать конкурсы, печатать книги. Чтобы украинский язык через детей, естественным путем, входил в обиход», - сказал он.

"Мы сейчас говорим о языковых вопросах, хотя на самом деле понимаем, что этой проблемы в Украине не существует. Это искусственная тема, проблема, высосанная из пальца. Я понимаю, что это выгодно тем, кто сейчас называет себя сепаратистами, и Кремлю - стопроцентно. Но чтобы говорить о том, кто у нас раскачивает эту лодку, нужно начать копать, и рассказывать людям, что конкретный человек делал то и то для того, чтобы у нас языковой вопрос возник", - заявил, в свою очередь, лидер группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот).

Решение, как поставить точку в языковом вопросе, предложил активист «языкового Майдана» 2012 года Виталий Грузинов. По его словам, не нужно выдумывать велосипед. Нужно просто провести всеукраинский референдум, на который вынести языковой вопрос. «И украинцы сами определят, как должно быть», - сказал он.

***

В среду, 9 апреля, в информационном агентстве УНИАН, на телеканале УНИАН - ТВ и Телевизионной службе новостей канала «1+1» состоялся второй раунд дебатов в рамках проекта «Восток + Запад». Дискуссия гостей проекта направлена на обсуждение острых тем, которыми живет общество, и на решение которых на востоке и на западе страны бытуют различные взгляды, часто – диаметрально противоположные.

УНИАН