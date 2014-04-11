Рада должна принять закон о местном референдуме - Яценюк

Об этом премьер-министр Арсений Яценюк заявил на встрече с представителями руководства и элит юго-восточной Украины в Донецке, сообщает "ОстроВ". Читайте такжеПо законам Украины местный референдум невозможен - глава Совета судей

"Парламент должен принять закон о местном референдуме", - сказал он, добавив, что соответствующие изменения должны быть внесены и в закон о всеукраинском референдуме.

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