Рада должна принять закон о местном референдуме - Яценюк
11:39, 11 апреля 2014Политика
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Верховная Рада должна принять закон о местном референдуме.
Рада должна принять закон о местном референдуме - Яценюк
Об этом премьер-министр Арсений Яценюк заявил на встрече с представителями руководства и элит юго-восточной Украины в Донецке, сообщает "ОстроВ". Читайте такжеПо законам Украины местный референдум невозможен - глава Совета судей
"Парламент должен принять закон о местном референдуме", - сказал он, добавив, что соответствующие изменения должны быть внесены и в закон о всеукраинском референдуме.
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