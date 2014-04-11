Оснований для экстрадиции Януковича нет, он легитимный президент - генпрокурор РФ

"Янукович полноценный президент, легитимный президент", - сказал Чайка журналистам.

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"Никаких оснований нам решать вопрос об экстрадиции Януковича нет, он не совершал преступления", - отметил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону заявил, что вынужден был покинуть Украину под угрозой физической расправы и остается законно избранным главой государства.