Оснований для экстрадиции Януковича нет, он легитимный президент - генпрокурор РФ
11:31, 11 апреля 2014Политика
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Москва не видит оснований для экстрадиции отстраненного от власти президента Украины Виктора Януковича в Киев, он легитимный глава государства, сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
РФ считает Януковича полноценным президентом / REUTERS
"Янукович полноценный президент, легитимный президент", - сказал Чайка журналистам.
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"Никаких оснований нам решать вопрос об экстрадиции Януковича нет, он не совершал преступления", - отметил генпрокурор.
Как сообщал УНИАН, Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону заявил, что вынужден был покинуть Украину под угрозой физической расправы и остается законно избранным главой государства.
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