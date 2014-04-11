Россия включила аннексированный Крым в перечень субъектов РФ и Конституцию

Два новых субъекта включены в перечень в статье 65 третьей главы Конституции России - "Федеративное устройство", передает ИТАР-ТАСС.

Новая редакция Конституции опубликована на российском официальном интернет-портале правовой информации.

Справка УНИАН. После оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма.

Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.