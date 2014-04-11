Россия опровергла данные НАТО о российских войсках у границы с Украиной

Спутниковые снимки НАТО с изображением российских войск, которые якобы сконцентрированы у границ с Украиной, сделаны в августе 2013 года, сообщил РИА Новости неназванный представитель Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

"На этих снимках, которые были распространены НАТО, изображены подразделения российских войск Южного военного округа, которые летом прошлого года проводили различные учения, в том числе близ границ с Украиной", — сказал собеседник агентства.

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По данным Североатлантического союза, снимки сделаны между 22 марта и 2 апреля, на них запечатлены около 40 тысяч российских военнослужащих, танков, бронемашин, артиллерии и самолетов в более, чем ста пунктах в районе украинской границы.

Британский бригадный генерал Гэри Дикин заявил, что все эти силы готовы к быстрой переброске и представляют "реальную угрозу" для Украины.