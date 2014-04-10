В спецподразделениях СБУ и МВД отрицают, что их бойцы стреляли на Майдане в феврале

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на очередном заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию событий в Украине в период с 30 ноября по 24 февраля.

В частности, руководитель спецподразделения СБУ “Альфа” Владимир Чевганюк заявил, что его подчиненные не получали приказ стрелять в митингующих. Также он добавил, что бойцы “Альфы”, в частности 14 снайперов этого спецподразделения, 20 февраля во второй половине дня отслеживали ситуацию на Майдане Незалежности, однако не заметили ни одного вооруженного митингующего.

Также Чевганюк опроверг информацию председателя ВСК, народного депутата Геннадия Москаля о том, что “альфовцы” подожгли Дом профсоюзов 18 февраля.

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Чевганюк заявил, что 238 бойцов спецподразделения действительно проникли в Дом профсоюзов с крыши и начали спускаться по лестнице здания вниз.

При этом вину за поджог Дома профсоюзов руководитель “Альфы” возложил на митингующих. По его словам, митингующие, как минимум, дважды поджигали Дом профсоюзов. Сначала это было на крыше здания, а второй раз - на восьмом этаже, уточнил Чевганюк. По его словам, майдановцы сами совершали поджог, отступая с верхних на нижние этажи.

Он также добавил, что в Доме профсоюзов “альфовцы” сделали лишь два предупредительных выстрела в воздух.

Кроме того, Чевганюк заявил, что в составе штурмовой группы Дома профсоюзов не было иностранцев.

Отвечая на вопросы Москаля, что делали “альфовцы” в Доме профсоюзов, какую задачу им ставили, Чевганюк отметил, что бойцов проинформировали о том, что в здании находится около тысячи вооруженных людей. В то же время он добавил, что задачи уничтожить их не было.

Также отрицают свою причастность к убийствам, как правоохранителей, так и мирных митингующих, представители руководства Внутренних войск МВД. В частности, исполняющий обязанности начальника Управления быстрого реагирования “Сокол” УБОП МВД Александр Ершов рассказал, что в центре Киева работал одна снайперская пара из луганского подразделения. По его словам, снайперы находились в здании Кабинета министров Украины, однако не осуществляли выстрелов в митингующих или в других людей.