В штабе Порошенко осудили попытку сорвать визит Тимошенко в Винницу

Официальное заявление такого содержания обнародовал сегодня, 10 апреля, председатель Винницкого областного избирательного штаба Петра Порошенко Григорий Заболотный, сообщает Винница-ОК.

«Накануне визита кандидата в Президенты Украины Юлии Тимошенко в Виннице в местных средствах массовой информации появилось сообщение о том, что политическая группа «Автономные националисты» призывают сорвать ее визит», - сообщается в заявлении.

Читайте такжеПорошенко предлагает Тимошенко сняться с выборовВ штабе осудили «любые методы и попытки применения грязных технологий во время избирательной кампании», а также призвали все политические партии и объединения к «цивилизованной и корректной политической борьбе, без применения «черного пиара», манипулирования сознанием граждан, экстремистских призывов».

Также в заявлении напомнили, что кандидат в президенты Петр Порошенко предложил всем другим кандидатам подписать меморандум о честных выборах.