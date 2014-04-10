В штабе Порошенко осудили попытку сорвать визит Тимошенко в Винницу
В Винницком областном избирательном штабе Петра Порошенко осудили применение грязных технологий во время избирательной кампании.
Официальное заявление такого содержания обнародовал сегодня, 10 апреля, председатель Винницкого областного избирательного штаба Петра Порошенко Григорий Заболотный, сообщает Винница-ОК.
«Накануне визита кандидата в Президенты Украины Юлии Тимошенко в Виннице в местных средствах массовой информации появилось сообщение о том, что политическая группа «Автономные националисты» призывают сорвать ее визит», - сообщается в заявлении.
Читайте такжеПорошенко предлагает Тимошенко сняться с выборовВ штабе осудили «любые методы и попытки применения грязных технологий во время избирательной кампании», а также призвали все политические партии и объединения к «цивилизованной и корректной политической борьбе, без применения «черного пиара», манипулирования сознанием граждан, экстремистских призывов».
Также в заявлении напомнили, что кандидат в президенты Петр Порошенко предложил всем другим кандидатам подписать меморандум о честных выборах.