13 апреля киевляне высадят на территории медучреждения елки в рамках проекта “Сохрани жизнь елке - подари детям парк”

Как сообщила руководитель отдела маркетинга и рекламы ТЦ «Променада Центр» Лилия Нечипоренко, в рамках проекта ТЦ «Променада Центр» призывает покупать не срезанные хвойные деревья, а отпраздновать Новый год с действительно живым деревом, что растет в горшке. Преимуществом приобретения зеленой красавицы в горшке есть возможность высадить елку в открытый грунт, где она и дальше будет радовать вас своей красотой.

По словам Нечипоренко, второй год подряд в программе принимают участие более ста киевлян. Часть из них высаживает приобретенные елки возле своих домов или на даче, а часть возвращает их в торговый центр с тем, чтобы весной принять участие в социальном проекте, целью которого, кроме сохранения жизни зеленых красавиц, является озеленение города и обустройство территорий возле медицинских учреждений. В 2013 году деревья были высажены на территории Киевской детской клинической больницы №7, а в этом году - около Киевского городского родильного дома №7.

По словам Нечипоренко, ежегодно в Украине уничтожается более 500 гектаров хвойных насаждений, при этом возраст деревьев, которые вырубаются, не превышает 4-5 лет. Статистические данные свидетельствуют о том, что в декабре лесохозяйственные предприятия Государственного агентства лесных ресурсов Украины ежегодно реализуют почти миллион новогодних елок и сосен. Целью проекта “Сохрани жизнь елке - подари детям парк” является привлечь внимание общественности к проблеме ежегодного массового вырубки хвойных насаждений, в частности, новогодних елок. Проект призван воспитать в людях чувство уважения к лесу, ответственности за природные ресурсы, предложить альтернативный выход для тех, кто желает иметь живую елку на Новый Год.

Как отметила руководитель отдела маркетинга и рекламы ТЦ «Променада Центр», «проблемы с охраной окружающей среды всем нам хорошо известны, поэтому очень хочется сделать хотя бы маленькую доброе дело в этом направлении. ТЦ «Променада Центр» как социально-ответственная компания инициировала проект, призван изменить отношение людей к проблеме вырубки лесов и призвать их к действиям. Этот проект реализован нами во второй раз. И очень приятно, что, как и в прошлом году, более ста семей поддержали наш проект. Мы им очень благодарны. А особенно мы благодарны тем людям, которые приобрели елки в канун Нового Года и вместе с нами ждали тепло, чтобы высадить их и создать парк для детей, благоустроить территорию возле медицинского учреждения».

По словам Нечипоренко, на этом проект не заканчивается, «мы планируем привлечь к нему еще больше людей, чтобы озеленить Киев и обеспечить счастливое будущее для наших детей».