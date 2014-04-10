Керри призвал Яценюка мирно решить ситуацию на юго-востоке Украины
02:56, 10 апреля 2014Политика
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Государственный секретарь США Джон Керри и премьер-министр Украины Арсений Яценюк обсудили ситуацию на востоке Украины.
Керри призвал Яценюка мирно решить ситуацию на юго-востоке Украины
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Джен Псаки, официального представителя Госдепа США.
Керри, в частности, призвал Яценюка приложить все усилия для мирного решения ситуации на юго-востоке Украины.
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По словам Псаки, между Керри и Яценюком также обсуждалась возможность встречи с участием США, России, Украины и Евросоюза. Керри выразил беспокойство эскалацией напряженности в Украине.
Отмечается, что глава Госдепа также призвал Яценюка содействовать работе международных мониторинговых миссий в Украине.
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