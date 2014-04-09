ПР намерена подать иск о восстановлении вещания российских телеканалов в Украине

"Я не могу себе представить большей глупости, чем прекращение трансляции российских телеканалов на территории Украины", - такое мнение высказал в ходе встречи с жителями Харькова и Харьковской области кандидат в Президенты Украины от ПР Михаил Добкин, передает пресс-служба Харьковского отделения Партии регинов.Читайте такжеУкраинцы с пониманием отнеслись к отключению российских каналов - Нацсовет

Добкин считает, что российские телеканалы, которые транслируются через спутник по всему миру, это не только новостные блоки, это еще и "множество высококачественных фильмов и сериалов, которые нравятся людям".

"Фактически, у людей отняли право смотреть то, что они хотят. Совместно с товарищами из ПР мы подадим коллективный иск об отмене этого решения», - отметил он.