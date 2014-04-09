Белый дом отрицает присутствие своих наемников в Украине

Об этом заявили во вторник в Белом доме со ссылкой на представителя частной военной организации "Грейстоун", пишет Украинская правда со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я могу указать на заявление компании ("Грейстоун") о том, что эта информация не соответствует действительности", - сказал представитель Белого дома Джей Карни на пресс-конференции.

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Как сообщалось, МИД РФ заявил 7 апреля, что в юго-восточные районы Украины, в том числе в Донецк, стягиваются подразделения внутренних войск и Национальной гвардии Украины "с участием боевиков незаконного вооруженного формирования "Правый сектор".

"Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что к этой операции подключены около 150 американских специалистов из частной военной организации "Грейстоун", переодетых в форму бойцов подразделения "Сокол", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Тем временем, американское издание "Уолл-стрит джорнэл" сообщило со ссылкой на представителя "Грейстоун" Корину Тэйлор, что специалисты компании не работают в Украине.

"У нас никто не работает в Украине, мы также не планируем отправлять кого-либо в регион", - заявили в компании.