Кабмин установил лимит на количество чиновников

Соответствующее решение закреплено постановлением КМУ от 5 апреля 2014 г. №85 «Некоторые вопросы утверждения предельной численности работников аппарата и территориальных органов центральных органов исполнительной власти, других государственных органов».

В частности, постановлением определено предельное количество работников центрального аппарата и территориальных органов каждого из органов исполнительной власти и других государственных органов.

Наибольшее количество работников аппарата предусмотрено в Министерстве внутренних дел - 2653 лица, Минэкономразвития - 1151, меньше всего работников будет в аппарате Минприроды - 211 и Минмолодьспорта - 213.

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Кроме этого, рекомендуется Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, Счетной палате, Центральной избирательной комиссии, Государственной судебной администрации, Высшем совете юстиции, Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания, Национальной комиссии по радиационной защите населения сократить численность работников на 10%.

Также признано целый ряд постановлений Кабинета министров Украины такими, что потеряли силу.